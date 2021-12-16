قرارات هامة لمجلس اتحاد الجودو في اجتماعه الأول

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اتخذ مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة مرزوق محمد، عدد من القرارات الهامة خلال اجتماعه الذي أقيم مؤخرا بمقر مبنى الاتحاد في مدينة نصر.

وجاءت قرارات الاتحاد كالتالي:

- تشكيل المكتب التنفيذي برئاسة مرزوق محمد رئيس الاتحاد وعضوية كل من، عصام رشاد وحسام عوض الله وخالد المعتز.

- تكليف مرزوق محمد رئيس الاتحاد بالإشراف على لجنة المنتخبات.

- تكليف عصام رشاد بالإشراف على لجنة المناطق.

- تكليف خالد المعتز عضو المجلس بالإشراف على لجنتي الحكام واللجنة الطبية.

- تكليف أحمد صبرة عضو المجلس بالإشراف على لجنة المسابقات واللجنة العلمية.

- تكليف عمرو مكرم بالإشراف على ملف المدربين واللجنة الفنية.

- تكليف طارق عز الدين عضو المجلس بالإشراف على لجنة الإيكيدو

- عقد اجتماع مع المديرين الفنيين للأندية، لمناقشة وعرض خطة النشاط للموسم المقبل.

- اختيار حسام عوض الله عضو المجلس نائبا أول لرئيس الاتحاد، وعصام رشاد نائب ثاني.

ومن المقرر أن يعقد المكتب التنفيذي للاتحاد اجتماعا هاما خلال الأسبوع المقبل، لوضع تشكيل اللجان، تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل.

والتقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الأحد الماضي، مجلس إدارة اتحاد الجودو الجديد برئاسة مرزوق محمد على لمناقشة برامج عمل الاتحاد المقبلة، واستعداداته لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

وتطرق اللقاء لمناقشة خطة مجلس إدارة اتحاد الجودو حول إعداد اللاعبين، وتجهيزهم وفق برامج مخصصة ومعسكرات تدريبية لمختلف البطولات الدولية المقبلة والمؤهلة منها لدورة الألعاب الأوليمبية بباريس.

وأكد الدكتور أشرف صبحي علي تقديم الدولة المصرية ممثلةً في وزارة الشباب والرياضة كل الدعم والمساندة لجميع منتخبات الجودو لتحقيق مزيد من الانجازات في مختلف البطولات، والعمل علي الارتقاء باللعبة علي المستويين المحلي والدولي، والتنسيق مع مسئولي الاتحاد لنشر اللعبة بشكل أكبر واكتشاف الموهوبين فيها علي مستوي جميع محافظات الجمهورية.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلي انتعاش الرياضة المصرية خلال الفترة الراهنة بالعديد من الانجازات وألقاب البطولات المختلفة التي تحققها البعثات المصرية المشاركة في المحافل الرياضية بكافة مستوياتها، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية للرياضة المصرية والأبطال الرياضيين، وكذا التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية في تهيئة الأجواء للاعبين واللاعبات، وتحفيزهم للتفوق والفوز بمختلف الألقاب.