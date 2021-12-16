وزير خارجية إيران يجدد: لن نقبل التزاما يتجاوز الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن بلاده لن تقبل، في المفاوضات الجارية في فيينا، بأي التزام يتجاوز الاتفاق النووي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى الليلة الماضية بين الوزير وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وتباحثا فيه بشأن مفاوضات فيينا وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن عبداللهيان القول :"الفريق الإيراني المفاوض يسعى بجدية للوصول إلى اتفاق جيد ... وعدم امتلاك الطرف الآخر لمبادرةٍ ما من عوامل بطء التقدم في المفاوضات. وقد قدمنا مقترحين لم نطلب فيهما ما يتجاوز الاتفاق، وفي الوقت ذاته لن نقبل بأي التزام يتجاوز الاتفاق".

وتجري مفاوضات فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 (ألمانيا وفرنسا وبریطانیا وروسيا والصين)، إلى جانب مندوب الاتحاد الأوروبي. وتشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بشكل غير مباشر.

وتهدف المفاوضات إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بعد تعطله إثر انسحاب الولايات المتحدة منه.

وتقول إيران إنها سلمت للأطراف الأخرى مسودتي وثيقتين تتعلق الأولى بموقف إيران من العقوبات، والثانية بالإجراءات النووية التي اتخذتها طهران، وأنها تنتظر ردا منطقيا عليهما. فيما تصف مصادر أوروبية المقترحات بأنها غير مقبولة.