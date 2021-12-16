الإمارات وإيطاليا تبحثان تطوير العلاقات البرلمانية

أكدت لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية - الأوروبية، أهمية دور البرلمانات في تعزيز العلاقات بين الدول، وأهمية التواصل والتنسيق بين المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ومجلس النواب الإيطالي، لتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، مع أهمية تبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم /الخميس/، أن ذلك جاء خلال لقاء لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي بوفد من مجلس النواب في الجمهورية الإيطالية برئاسة النائب أليساندرو فوساكيا، في مقر معرض إكسبو 2020 دبي، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزير العلاقات البرلمانية الإماراتية - الإيطالية.

وأكد الجانبان -خلال اللقاء- عمق علاقة الصداقة التاريخية والمتنامية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، وأهمية المحافظة على العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات وإيطاليا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة كلا الدولتين.