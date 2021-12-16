تزايد عدد الأطفال الأفغان الذين يعانون من الجوع منذ استيلاء طالبان على السلطة

ارتفع عدد الأطفال الأفغان الذين لا يحصلون على ما يكفي من الطعام بمقدار 3ر3 مليون طفل منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في البلاد في آب/أغسطس الماضي، وفقا لتحليل أجرته منظمة إنقذوا الأطفال.

وحتى نهاية تشرين ثان/نوفمبر الماضي، لم يكن لدى 98 % من السكان ما يكفي من الطعام ،وهي قفزة مثيرة للقلق مقارنة بنسبة 81 % المسجلة قبل 15 آب/أغسطس، وفقا لتقرير المنظمة الخيرية البريطانية التي تتخذ من لندن مقرا لها استنادا إلى بيانات من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وتواجه أفغانستان أسوأ أزمة غذائية على الإطلاق. وتتوقع المنظمة أن يواجه 14 مليون طفل مستويات من الجوع قد تهدد حياتهم هذا الشتاء.

ومع وصول نظام الرعاية الصحية الأفغاني المعتمد على المساعدات إلى حافة الانهيار، حذرت منظمة إنقذوا الأطفال من أن العديد من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد غير قادرين على الحصول على العلاج المتخصص الذي يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة.

ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي ، فإن أكثر من نصف السكان يلجأون إلى تدابير صارمة لإطعام أسرهم ، بزيادة خمسة أضعاف ما كان عليه الأمر قبل سيطرة طالبان على أرجاء البلاد.

وأضافت المنظمة أن الأزمة في أفغانستان تأتي في وقت يواجه فيه العالم أكبر أزمة جوع في القرن الحادي والعشرين حيث يوجد ما يقدر بـ 7ر5 مليون طفل تقل أعمارهم عن 5 سنوات على شفا المجاعة في جميع أنحاء العالم.