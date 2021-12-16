محمد يوسف: المنتخب مطالب ببرونزية مونديال العرب

طالب محمد يوسف، مدرب الأهلي السابق، من لاعبي المنتخب أهمية التركيز على التتويج بالميدالية البرونزية في كأس العرب خلال مواجهة قطر ونسيان فشل الوصول لنهائي البطولة.

وتلعب مصر أمام قطر يوم السبت المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع لكأس العرب، في حين تلعب الجزائر أمام قطر بالساعة الخامسة في المباراة النهائية.

وقال محمد يوسف في تصريحات لإذاعة (أون سبورت) :" العودة بالميدالية البرونزية تقلل من حالة الغضب لدي الجماهير المصرية بعد الخسارة أمام تونس وفشل الوصول لنهائي كأس العرب".

وأضاف:" بالتأكيد المنتخب استفاد كثيرًا من خلال مشاركته بكأس العرب، المدرب استطاع أن يجرب عدد من اللاعبين وطريقة توظيفهم، ومن المؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد تصحيح للأخطاء الفنية".

وأكمل:" المنتخب اكتشف 4 لاعبين مميزين خلال مونديال العرب، وهم مهند لاشين وأحمد ياسين وأحمد رفعت وعمر كمال عبدالواحد".

وتابع:" حسين فيصل لم يظهر بشكل جيد في مباراتي الأردن وأمس أمام تونس".

وأتم:" مروان حمدي مهاجم مميز، ولكن من وجهة نظري، محمد شريف كان يستحق التواجد في مركز المهاجم الصريح، خاصة وأنه لا يؤدي بالشكل المطلوب في مركز الجناح".