حنبعل: الأجواء أمام مصر كانت مثل نهائي دوري أبطال أوروبا!

وصف حنبعل مجبري، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب تونس، أجواء كأس العرب بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وحقق منتخب تونس فوزا غاليا على مصر بالأمس الأربعاء، بهدف دون رد، خطف من خلاله بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب.

وقال حنبعل في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد الإنجليزي عبر قناة الكأس: «في البداية أود أن أشكر الجماهير لأن الأجواء كانت جنونية كما لو كنا نلعب في نهائي دوري أبطال أوروبا».

وأضاف: «أشكر جميع لاعبينا الذين ساعدونا في الوصول إلى النهائي؛ هذه أول بطولة لي مع المنتخب الوطني في سن الـ 18 عامًا».

وأكمل موهبة تونس: «أعطي كل ما لدي في كل مباراة حتى لو لعبت حارس مرمى سأقدم كل شيء».

وانهى حديثه بالرد على أن يكون هو نجم الدوري الإنجليزي الجديد.. قائلا: «أنا لست نجمًا في الوقت الحالي ولكني سأعمل على ذلك».

يذكر أن حنبعل غادر مباراة تونس ومصر قبل نهايتها بـ9 دقائق لكنه توج بلقب رجل المباراة لمستواه الرائع في خط الوسط.