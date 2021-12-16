ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انقلاب زورق قبالة السواحل الماليزية إلى 19 قتيلا

أعلنت السلطات البحرية في ماليزيا ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انقلاب زورق كان يقل عدة أشخاص يشتبه في أنهم من المهاجرين غير الشرعيين قبالة ساحل ولاية جوهور جنوبي البلاد إلى 19 قتيلا، وذلك بعد انتشال 8 جثث إضافية صباح اليوم.

وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية، اليوم الخميس - أنه مازال هناك 17 شخصا في عداد المفقودين، بعد انقلاب القارب الذي يعتقد أنه كان يقل ما يقرب من 50 من المهاجرين غير الشرعيين من إندونيسيا، مشيرا إلى أن الحادث وقع فيما يبدو بسبب الأمواج العالية وشدة التيار.

من جهتها.. أعلنت هيئة إنفاذ القانون البحري الماليزية أن عمليات بحث وإنقاذ انطلقت للبحث عن المفقودين.