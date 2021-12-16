الإعلان رسميا عن انتهاء التفشي الثاني لإيبولا في الكونغو الديمقراطية

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أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية رسميا انتهاء التفشي الثاني لمرض الإيبولا ، وفق ما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

وتضرر اقليم نورث كيفو الواقع شرقي الكونغو الديمقراطية من هذا الوباء، حيث اعلن عن الحالة الأولى في الثامن من شهر تشرين أول /أكتوبر ، جراء تفشي المرض.

واصيب ما لا يقل عن 11شخصا بمرض الإيبولا بينما كانت هناك ثلاث حالات أخرى مشتبه بها.

كان قد أُعلن رسميا في شهر أيار/مايو الماضي انتهاء انتشار سابق للمرض في نورث كيفو.

وكانت الحالات قرب بلدة بيني ، التي شهدت تفشيا لمرض الإيبولا بالفعل في عام 2018وحتى عام 2020,

خلال ذلك التفشي ، تم اكتشاف قرابة 3ألاف و500حالة وتوفي الفان و299شخصا.

وبلدة بيني مركز تجاري في المنطقة ولها صلات وثيقة مع دولتي رواندا وأوغندا المجاورتين.

وعادة ما تؤدي عدوى الإيبولا إلى ارتفاع في درجة الحرارة ونزيف داخلي ، و تهدد الحياة.

وفي عامي 2014 و 2015 ، حدث أكبر انتشار للمرض في غرب إفريقيا حيث بلغ عدد الوفيات أكثر من 11ألف.