عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفادت مراسلة الوكالة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، تحت أعين شرطة الاحتلال، التي تولت حراسة وحماية المقتحمين.

ويتعرض الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى ومحاولة تقسيمه زمانيًّا، فيما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم.