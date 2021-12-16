رئيس أكسل شبرينجر الألمانية يشير لتحقيق نمو يفوق كل التوقعات

أشارت توقعات مجموعة اكسل شبرينجر الإعلامية الألمانية إلى أنها ستحقق نسبة نمو في المبيعات تتألف من رقمين في هذا العام.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة ماتياس دوبفنر اليوم الأربعاء :" هذا التطور فاق كل توقعاتنا".

وأضاف دوبفنر أن الشركة بهذا لم تتجاوز جائحة كورونا بشكل جيد غير متوقع وحسب " بل إن وضعنا بعد النمو الممتاز للمبيعات والذي يتألف من رقمين في 2021 أصبح أفضل مما كنا توقعنا قبل جائحة كورونا لهذه الفترة قبل الوباء ".

وعزا دوبفنر هذا التطور إلى استمرار المجموعة في الاستثمار خلال الأزمة " بإجمالي 150 مليون يورو في العامين الأخيرين".

كانت مبيعات المجموعة التي تمتلك صحيفتي "بيلد" و"فيلت" الألمانيتين سجلت تراجعا (بنحو 4%) في عام كورونا 2020 من 1ر3 مليار يورو في 2019 إلى نحو 98ر2 مليار يورو، وذلك حسبما أفاد التقرير المالي 2020.

وبلغت أرباح التشغيل للمجموعة قرابة 654 مليون يورو مقابل 751 مليون يورو في 2019.

كانت المجموعة التي يقع مقرها الرئيسي في برلين ويعمل لديها نحو 16 ألف و500 شخص على مستوى العالم دخلت في شراكة استراتيجية في 2019 مع شركة كولبرج كرافيس روبرتس الأمريكية للاستثمار وانسحبت من البورصة في عام 2020 بغرض تسريع وتيرة النمو ولاسيما في الأعمال الرقمية.

يذكر أن الولايات المتحدة تعد سوقا مهمة للنمو بالنسبة للمجموعة الألمانية التي استحوذت مؤخرا على مجموعة بوليتيكو الإعلامية الأمريكية وهي أكبر صفقة استحواذ في تاريخ المجموعة الألمانية.

وإلى جانب علاماتها الإعلامية، تمتلك اكسل شبرينجر أيضا بوابات للوظائف والعقارات.