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احتفت الصحف التونسية بالفوز الذي حققه منتخب نسور قرطاج أمام مصر مساء الأربعاء، في نصف نهائي كأس العرب.

وضرب منتخب تونس موعدا مع الجزائر في نهائي البطولة العربية التي ستنتهي أحداثها السبت القادم.

وحقق منتخب الجزائر فوزا دراماتيكيا على قطر بنتيجة 2-1، في المباراة التي استمرت 116 دقيقة.

وسلطت الصحف التونسية الضوء على الفوز الذي حققه النسور أمام منتخب مصر.

والبداية كانت مع صحيفة «الصباح» والتي أكدت أن منتخب تونس حقق فوزا مستحقا بعدما سيطر على أجواء المباراة.

وأضافت الصحيفة أن منتخب تونس بنجومه كان الطرف الأفضل في اللقاء ونجح في اجبار منتخب مصر في الوقوع في المحظور وخطف بطاقة التأهل.

فيما أشارت صحيفة «الشروق» إلى أن منتخب تونس حقق فوزا مستحقا أمام مصر.

وأوضحت أن منتخب مصر كاد أن يخسر بنتيجة اكبر بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء وبعد مراجعة اللعبة في تقنية الفيديو تراجع عن قراره.

واستعرضت الصحيفة كلمة رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد الذي قدم لهم التهنئة بعد حسم التأهل للدور النهائي من بطولة كأس العرب.

وبعنوان«في الوقت القاتل… المنتخب التونسي يتأهّل لنهائي كأس العرب على حساب نظيره المصري»، كشف موقع تونس الرقمية، الثغرات التي وقع فيها منتخب مصر ليتنازل عن بطاقة التأهل والتي حققها نسور قرطاج.

أما موقع «ميوزيك» فذكر أن منتخب تونس سيخوض النهائي الثاني في تاريخه بعدما صعد لنفس الدور عام 1968.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر السبت القادم أمام قطر في الثانية عشر ظهرا، على ستاد 974، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وستذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس، كما ستلعب المباراة النهائية في نفس اليوم، في تمام الساعة 5:00 مساء.