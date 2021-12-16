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المركزي التركي يخفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 14%

د ب ا
نشر في: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 2:41 م | آخر تحديث: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 2:41 م

قرر البنك المركزي التركي اليوم الخميس تخفيض معدل الفائدة الرئيسي إلى 14%.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية، خفض معدل الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع بـ 100 نقطة أساس إلى 14% ، وهو ما كان متوقعا.

 


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