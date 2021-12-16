المركزي التركي يخفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 14%

قرر البنك المركزي التركي اليوم الخميس تخفيض معدل الفائدة الرئيسي إلى 14%.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية، خفض معدل الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع بـ 100 نقطة أساس إلى 14% ، وهو ما كان متوقعا.