المركزي التركي يخفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 14%

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قرر البنك المركزي التركي اليوم الخميس تخفيض معدل الفائدة الرئيسي إلى 14%.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية، خفض معدل الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع بـ 100 نقطة أساس إلى 14% ، وهو ما كان متوقعا.