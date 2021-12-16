وصفت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، اجتماعها، اليوم الخميس، في سرت مع اللجنة العسكرية الليبية (5+5) بالممتاز.

وقالت ويليامز - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية: "إنها اجتمعت مع المجلس البلدي في سرت والأعيان ومؤسسات المجتمع المدني بالمدينة، وبحثت الوضع بالمنطقة وظروفها وكذلك الزخم الكبير للانتخابات الليبية".

وأشارت إلى أن حضورها للاجتماع الأول كان فرصة فريدة؛ للاستماع إلى أعضاء لجنة (5+5) الليبية عن التطورات التي طرأت أثناء فترة غيابها عن المشهد الليبي خلال التسعة أشهر الماضية، وحول الإنجازات التي حققتها اللجنة، ومن بينها فتح الطريق الساحلي.