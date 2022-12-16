مُنقذ الزمالك: نقاط البنك الأهلي أهم من الأداء

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أبدى يوسف أسامة نبيه لاعب فريق الزمالك سعادته بتسجيله هدف الفوز في مباراة البنك الأهلي التي أقيمت اليوم في بطولة الدوري الممتاز‎.

وقال يوسف أسامة: "فرحتي بالهدف اليوم لأنه منحنا فوزا مهم وثلاث نقاط غالية في مسيرة المنافسة على الدوري، والمباراة كانت صعبة جدا أمام فريق قوي".

وأضاف يوسف أسامة نبيه: "سمات الفريق الكبير هى تحقيق الفوز حتى إذا لم يكن في أفضل مستوياته الفنية وهو ما فعله الزمالك اليوم".

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم باستاد القاهرة في الجولة السابعة ليرفع الأبيض رصيده إلى 17نقطة.‎