هيئة الدواء تقدم 12 نصيحة هامة للمواطنين قبل تناول أي دواء

قدمت هيئة الدواء المصرية 12 نصيحة من النصائح الهامة، والتي يجب الأخذ بها قبل تناول الدواء، لتحقيق أقصى استفادة منه، ومنع حدوث أي مشاكل من استخدامه: ​



1-فحص أوقات أخذ الدواء، وهل يؤخذ مع الطعام أم لا



2- اقرأ اسم الدواء وجرعته قبل تناوله​



3- إبلاغ الصيدلي عند تناول أدوية أخرى أو مكملات غذائية أو أدوية عشبية​



4- تناول الجرعة المقررة، مع الالتزام بتوقيتها حسب التعليمات



5- احفظ الأدوية في درجة حرارة معينة كما هو مدون على المستحضر



6- لا تقم بتغير طريقة تناول الدواء، أو عدم أخذه بدون الاستشارة المسبقة لمقدم الرعاية الصحية، وإعلامه إن حدث أي تغيير



7- الرجوع إلى مقدم الرعاية الصحية حال نسيان جرعة الدواء، أو أخذ جرعة زائدة​



8- استفسر عن الأعراض الجانبية للدواء.​



9- عدم قيادة السيارة إن كنت تعاني من الدوخة والتعب بسبب تناول الدواء ​



10- عدم تخزين الأدوية لفترات طويلة، وكذلك عدم تخزينها في الحمام، ووضعها في مكان ملائم حسب الشروط المدونة على علبة الدواء ​



11- إبعاد الأدوية عن متناول أيدي الأطفال



12- احرص على التأكد من صلاحية الدواء، ولا تتناول دواء بعد تاريخ انتهاء صلاحيته