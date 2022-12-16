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هيئة الدواء تقدم 12 نصيحة هامة للمواطنين قبل تناول أي دواء

منى زيدان
نشر في: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 5:08 م | آخر تحديث: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 5:08 م
قدمت هيئة الدواء المصرية 12 نصيحة من النصائح الهامة، والتي يجب الأخذ بها قبل تناول الدواء، لتحقيق أقصى استفادة منه، ومنع حدوث أي مشاكل من استخدامه: ​

1-فحص أوقات أخذ الدواء، وهل يؤخذ مع الطعام أم لا

2- اقرأ اسم الدواء وجرعته قبل تناوله​

3- إبلاغ الصيدلي عند تناول أدوية أخرى أو مكملات غذائية أو أدوية عشبية​

4- تناول الجرعة المقررة، مع الالتزام بتوقيتها حسب التعليمات

5- احفظ الأدوية في درجة حرارة معينة كما هو مدون على المستحضر

6- لا تقم بتغير طريقة تناول الدواء، أو عدم أخذه بدون الاستشارة المسبقة لمقدم الرعاية الصحية، وإعلامه إن حدث أي تغيير

7- الرجوع إلى مقدم الرعاية الصحية حال نسيان جرعة الدواء، أو أخذ جرعة زائدة​

8- استفسر عن الأعراض الجانبية للدواء.​

9- عدم قيادة السيارة إن كنت تعاني من الدوخة والتعب بسبب تناول الدواء ​

10- عدم تخزين الأدوية لفترات طويلة، وكذلك عدم تخزينها في الحمام، ووضعها في مكان ملائم حسب الشروط المدونة على علبة الدواء ​

11- إبعاد الأدوية عن متناول أيدي الأطفال

12- احرص على التأكد من صلاحية الدواء، ولا تتناول دواء بعد تاريخ انتهاء صلاحيته

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