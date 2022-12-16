أشرف عبدالباقي يروج لمشروعه الجديد بطريقة طريفة

بطريقة طريفة.. روج الفنان أشرف عبدالباقي، لمشروعه الجديد عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

ونشر عبدالباقي، فيديو يشارك فيه مجموعة كبيرة من أصدقاءه المقربين من الوسط الفني من بينهم شريف منير، وكريم محمود عبدالعزيز، والمخرج سعيد حامد، والفنان مصطفى بسيط، والفنان محمود البزاوي، والفنان سليمان عيد، ومطرب المهرجانات حمو بيكا، والفنان الكوميدي محمد أسامة "اوس أوس"، وعدد كبير من الشباب، متسائلين عن حقيقة المشروع الجديد الذي يستعد له أشرف، وينتهي الفيديو بظهور أشرف عبدالباقي نفسه متسائلا: "يا تري إيه الحكاية؟".

وانهالت التعليقات على الفيديو، وكشف البعض حقيقة خوض أشرف عبدالباقي تجربة جديدة خارج إطار الفن، حيث يستعد لافتتاح مطعم خاص له قريبا.

يشار إلى أن أشرف لدية ابنة تدعي (هدى) درست فن الطهي، وحكى عنها في لقاءه مع المذيعة وفاء الكيلاني في برنامجها "السيرة" وقال: "هدى درست علوم إنسان في الجامعة الأمريكية ثم درست "طبخ"، والحقيقة أنها بتدرس طبخ من قبل الجامعة فكان الاتفاق إنها تخلص جامعة هنا وبعدين تدرس برا يعني.. مكنش عندي اعتراض على موضوع الطبخ، لإن نفسي إنها تنجح في حاجة بتحبها".

يذكر أن أشرف نفسه يهوى الطبخ وله أكثر من فيديو وهو يطبخ، وكانت هناك فقرة للطبخ في برنامجه الشهير "دارك".