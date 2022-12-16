محيي إسماعيل يكشف توقيت تصويره فيلما عن حياة معمر القذافي

أكد الفنان محي إسماعيل، كتابته فيلما عن شخصية الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي وجاهز منذ 12 سنة والإنتاج جاهز لتقديم الفيلم ولكن لن يتم تقديمه إلا بعد استقرار دولة ليبيا، قائلا: "أول ما ليبيا تتظبط من النواحي الجغرافية والسياسية همثل شخصية معمر القذافي".

وأضاف الفنان محي إسماعيل، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه يستطيع تجسيد شخصية الزعيم معمر القذافي ولكن شخصيته لا تقترب منه في الحقيقية، متابعا: "معمر القذافي أعظم مني بكثير وهو شخصية أعظم من كثيرين جدا".

وأوضح الفنان محي إسماعيل، أنه دائم التطوير في شخصيته ولكن مبادئه ثابتة، قائلا: "أنا بطور شخصيتي ومبادئي ثابتة ودائما أحب المكتسبات والجديد وأنا نصف حياتي في الغرب وبسافر كتير حبا في التعلم والسفر".