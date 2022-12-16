الرئيس الصينى يدعو إلى حماية التنوع البيولوجي العالمي في قمة للأمم المتحدة

دعا زعيم الدولة والحزب الصيني شي جين بينج، إلى توافق جماعي في الرأي بشأن حماية أفضل للتنوع البيولوجي العالمي، في كلمة ألقاها عبر اتصال مرئي بتقنية الفيديو في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي المنعقد اليوم الجمعة في مدينة مونتريال بكندا.



وقال شي إن النظام البيئي الصحي أمر لا غنى عنه لرفاهية الحضارة.



وأضاف شي "يتعين علينا دفع العملية العالمية لحماية التنوع البيولوجي إلى الأمام، وتحويل الطموحات إلى أفعال، ودعم البلدان النامية في بناء القدرات، وتنسيق الجهود للتعامل مع تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتحديات العالمية الأخرى".



وأوضح أنه يجب أن يكون هناك عمل مشترك للتوصل إلى اتفاق ويتعين تحديد أهداف ومسارات حماية التنوع البيولوجي.