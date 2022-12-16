رئيس الوزراء العراقي يؤكد سعي الحكومة لإنهاء معاناة الإيزيديين

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم /الجمعة/، سعي الحكومة لإنهاء معاناة الإيزيديين.

وذكر السوداني -في تغريدة على موقع "تويتر" أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الجمعة- "نبارك لإخوتنا الإيزيديين عيدهم، عيد الصوم، مجددين لهم الوعد أن نسعى لإنهاء معاناتهم، وأن يعودوا معززين مكرمين إلى مناطقهم وديارهم ليسهموا في إعادة إعمارها ورسم مستقبلها، في ظل عراقنا الواحد الموحد".

ومن جهته، هنأ رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الإيزيديين بحلول عيد الصوم.. وقال "أخلص التهاني والتبريكات إلى أهلنا وأبناء وطننا الإيزيديين في العراق وجميع أنحاء العالم بمناسبة حلول عيد صوم إيزي، سائلين المولى القدير أن يعيده عليهم وعلى العراقيين جميعا بالخير والأمن والاستقرار والوئام".