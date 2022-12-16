مفاوضات ماراثونية بشأن تداول الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي

انطلقت في بروكسل اليوم الجمعة، مفاوضات تستمر لمدة يومين، للاتفاق على إصلاحات حاسمة لتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة تغير المناخ.



ويجتمع مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي للاتفاق على إصلاح النظام الأوروبي لتداول الانبعاثات "إي تي إس"، وإنشاء صندوق لدعم المستهلكين، في ظل انتقال التكتل من الوقود الكربوني إلى الطاقة المتجددة.



كان نظام تسعير الكربون بالاتحاد الأوروبي "إي تي إس" قد أنشيء في عام 2005، وتم توسيعه مؤخرا، بما يجعل القطاعات الأكثر تلوثا كصناعة الطاقة ومنشآتها، تشتري تراخيص لانبعاثات الكربون التي يتسببون فيها.



وتتعلق الحوافز بخفض أو تجنب انبعاثات الغاز الضارة بالمناخ، غير أنه يجب خفض الكميات المتاحة بشكل أسرع مما كان مخططا لها.



كما سيتم التخلص تدريجيا من بدلات الشركات المجانية للانبعاثات. وسيتم أيضا تمديد النظام ليشمل تدفئة المباني والنقل، في خطوة تعتبر خلافية، إذ يتخوف منتقدون من ارتفاع تكاليف الطاقة بالنسبة للمستهلكين.



ويتعلق موضوع المفاوضات الآخر بإنشاء صندوق اجتماعي خاص بالمناخ بالاتحاد الأوروبي، يهدف إلى استيعاب نفقات إضافية للمستهلكين جراء عملية التحول في مجال الطاقة، كارتفاع تكاليف التدفئة.



ويهدف ذلك الصندوق إلى دعم الأسر وتمويل الاستثمارات، على سبيل المثال في إنشاء أبنية أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. غير أن هناك خلافا بشأن حجم هذا الصندوق.



وتعد المفاوضات جزءا من مفاوضات أوروبية أوسع تُعقد بشأن مجموعة من التشريعات المتعلقة بمكافحة تغير المناخ، ويطلق عليها حزمة "مناسب لـ55"، لخفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول عام 2030 بالمقارنة بمستويات عام 1990.



ومن غير المتوقع التوصل لاتفاق حتى مساء الأحد المقبل على أقرب تقدير.