العين يكمل عقد المتأهلين للمربع الذهبي بكأس الرابطة الإماراتية بتعادله مع الوحدة

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أكمل فريق العين ركب المتأهلين للدور قبل النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإماراتية، وذلك عقب تعادله مع مضيفه الوحدة 1 / 1، اليوم الجمعة، في إياب دور الثمانية من المسابقة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي في ملعب العين، ليتأهل الأخير للمربع الذهبي بقاعدة الهدف خارج الأرض.

وتقدم جواو بيدرو للوحدة في الدقيقة 25، قبل أن يدرك سفيان رحيمي التعادل للعين في الدقيقة 72.

وانضم العين إلى فرق الجزيرة والنصر والشارقة، والتي تأهلت للمربع الذهبي بعد تغلبها على أندية شباب الأهلي والظفرة وخورفكان على الترتيب.