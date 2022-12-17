بنك جولدمان ساكس يدرس شطب 4 آلاف وظيفة

تشير الاحتمالات إلى إمكانية قيام بنك جولدمان ساكس الأمريكي بشطب عدد كبير من الوظائف يصل إلى 4 آلاف وظيفة، أو حوالي 8% من قوته العاملة، حيث يكافح المدير التنفيذي ديفيد سولومون لاحتواء التراجع في كل من الأرباح والعائدات.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مصدر مطلع اليوم الجمعة، أنه تمت مطالبة كبار المديرين بتحديد الأهداف الممكنة لخفض التكلفة، بينما لم يتحدد رقم نهائي لشطب الوظائف.



وقفز عدد العاملين في البنك الأمريكي العملاق في السنوات القليلة الماضية، حيث أكمل سولومون عمليات استحواذ لبناء شركة أكثر تنوعا.



وأدى توسع مكلف في العمليات المصرفية الاستهلاكية إلى تكبد الوحدة خسائر كبيرة، في خضم تباطؤ مناخ الأعمال لإبرام صفقات وتراجع أسعار الأصول.