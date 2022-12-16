أسرة مسرحية في حتة تانية تكرم محمود حميدة

أقيم مساء اليوم العرض الأول لمسرحية "في حتة تانية" داخل مسرح طيبة مول، وهي بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين الشباب، ومن إخراج سامح بسيوني الذي يقوم دائما بدعم الوجوه الجديدة.

وحرص فريق عمل المسرحية، برئاسة المخرج سامح بسيوني، على تكريم النجم محمود حميدة، وسط حضور كبير من النجوم، والمخرج أحمد شفيق، وتامر كرم، وأشادوا هؤلاء النجوم بالعرض المسرحي وبالوجوه الشباب الموهوبة.

جدير بالذكر مسرحية "في حتة تانية" بطولة شبابية تتكون من أربع فصول كل فصل يناقش أزمة في المجتمع، مثل التحرش، والزواج المبكر، وغير ذلك، والعرض من تأليف سامح عثمان، وإخراج سامح بسيوني.