الضرائب: تقديم المعلومة الصحيحة للممولين من خلال مركز الاتصالات ساهم في تحسين صورتنا

قال رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن فكرة وجود مركز للاتصالات والتفاعل بمصلحة الضرائب المصرية يعتبر فى حد ذاته إنجازًا، ليس هذا فحسب بل أيضا يعد انتصارًا للمصلحة على الأفكار القديمة للمؤسسات الحكومية.

وأضاف أن إنشاء هذا المركز كان تحديا كبيرا للمصلحة استطاعت أن تحققه على أرض الواقع بدعم من وزير المالية وجهود قيادات المصلحة والعاملين بها، مشيرا إلى أن المصلحة تشهد مراحل تطوير سوف تجعلها فى مصاف الدول المتقدمة ضريبيًا .

وأعرب عن تقديره لجهود العاملين بمركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب وقيامهم بدورهم على الوجه الأكمل في التواصل مع الممولين والرد على كل استفساراتهم وتساؤلاتهم الضريبية وتقديم الدعم لهم، واصفا إياهم بأنهم بمثابة واجهة مشرفة لمصلحة الضرائب، وأيضا أداه هامة لقياس الرأي العام مما يساهم فى دعم واتخاذ القرار.

ومن جانبه، قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه وفقا لتوجيهات وزير المالية باهتمام المصلحة بأبنائها العاملين وتقديم التدريب اللازم لهم لتطوير مهاراتهم للاستفادة من طاقاتهم ومبادراتهم وخاصة في ظل مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة، وذلك للاستفادة من طاقاتهم ومبادراتهم، تحرص المصلحة بشكل مستمر على تكريم أبنائها من العاملين المتميزين وإلقاء الضوء عليهم كنماذج ناجحة.

وأوضح أن العاملين بمركز الاتصالات المتكامل يقومون بدورهم بشكل متميز في تمثيل المصلحة أثناء التواصل والتفاعل مع جميع أطياف المجتمع الضريبي، ومن ثم تقديم المعلومة الصحيحة لهم، مما يترك أثرًا واضحًا فى المساهمة بشكل كبير فى تحسين الصورة الذهنية للمصلحة لدى المتعاملين معها خصوصًا في ظل مشروعات التطوير المتنوعة التى تشهدها المصلحة في الوقت الراهن، ومنها تطبيق المنظومات الإلكترونية مثل الفاتورة الالكترونية، والإيصال الالكتروني، وهم بالفعل سبب هام من أسباب نجاح المصلحة في تطبيق هذه المنظومات الإلكترونية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم العاملين بمركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب المصرية بالقرية الذكية .

ومن جانبه، قال السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ والمشرف على مركز الاتصالات، خلال حفل التكريم، إنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية ورئيس المصلحة بالاهتمام بمركز الاتصالات لأنه يعتبر واجهة للمصلحة، وحلقة الوصل بينها وبين المجتمع الضريبي وكافة المواطنين، كما أن الهدف من إنشاء مركز الاتصالات هو الوصول لأعلى جودة للخدمة المقدمة من المصلحة للممولين، ولقد أثبت العاملون بمركز الاتصالات أنهم على قدر كبير من الوعى وتحمل المسئولية، وهذا ما عكسته النتائج على مدار السنوات القليلة الماضية.

وأكد حرص مصلحة الضرائب منذ بداية إنشاء المركز على وضع آليات واضحة للتغلب على جميع المشاكل وأيضا اختيار أفضل العناصر من العاملين فى عدة نواحي على رأسها الناحية الفنية، مشيرا إلى أنه بعد اختيار العاملين تقوم المصلحة بتدريبهم على مهارات التواصل وتقديم كل المعلومات لهم وذلك وفقا للأساليب الحديثة التى من شأنها إيصال المعلومة بشكل مبسط، داعيا إياهم بالاستمرار في بذل المزيد من الجهد المتميز لتقديم أفضل خدمة للممولين.