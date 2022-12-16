الفلبين تحتج دبلوماسيا على مصادرة الصين لحطام صاروخ في بحر الفلبين الغربي

قدّمت الفلبين احتجاجًا دبلوماسيًا على خلفية مصادرة خفر السواحل الصيني لحطام صاروخ عثر عليه أفراد فلبينيون بالقرب من جزيرة "باغ آسا" في بحر الفلبين الغربي.

وقال وزارة الشئون الخارجية الفلبينية - في بيان نقلته شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية اليوم الجمعة- إنه تم إرسال مذكرة احتجاج إلى السفارة الصينية الشهر الجاري عقب مذكرة شفهية تم تقديمها خلال شهر نوفمبر الماضي تطلب توضيحًا من الصين بشأن الأحداث.

وأضاف البيان: "فيما يتعلق بعمليات استعادة حطام الصاروخ التي أجرتها البحرية الفلبينية، فإن وزارة الشئون الخارجية الفلبينية قد اتخذت إجراءات دبلوماسية مناسبة للاحتجاج والإعلان عن آرائنا بشأن أفعال خفر السوحل الصيني غير القانونية التي جرت في 20 من شهر نوفمبر الماضي".