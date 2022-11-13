إصابة 9 أشخاص جراء انفجار قنبلة بالقرب من حافلة للشرطة في تركيا

أعلن وزير الداخلية التركي "سليمان صويلو"، اليوم الجمعة، أن تسعة أشخاص أصيبوا إثر انفجار قنبلة على أحد الطرق السريعة في البلاد أثناء مرور حافلة تقل أفرادا من الشرطة.

وقال صويلو -حسبما ذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية- إنه تم اعتقال شخصين لهما صلة بالهجوم الذي وقع بالقرب من مدينة "ديار بكر" في جنوب شرقي البلاد.

من جانبه، أكد مكتب حاكم مدينة "ديار بكر" أن القنبلة كانت مثبتة داخل سيارة متوقفة بالقرب من سوق لبيع الماشية .. مشيرا إلى أنه تم نقل ثمانية من أفراد الشرطة ومدني واحد إلى أحد المستشفيات وحالتهم ليست خطيرة.

ولم تعلن أي جهة بعد مسئوليتها عن هذا الهجوم.