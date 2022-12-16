نائب وزير الخارجية البيلاروسي: الدبلوماسية هي الوسيلة لمنع نشوب حرب عالمية ثالثة

صرح نائب وزير الخارجية البيلاروسي يوري أمبرازيفيتش، اليوم الجمعة، بأن "الدبلوماسية هي وسيلة لمنع نشوب حرب عالمية ثالثة".

وقال أمبرازيفيتش -خلال كلمته في منتدى "الخبراء الإعلاميين"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية- "إنه بالاعتماد على الوضع الحالي للعلاقات الدولية، يتم إجراء محادثات بين الدول بعضها لبعض ما يعطينا الأمل في أننا سنتمكن بوعي من تجنب الحرب العالمية الثالثة".

وأضاف "إذا نظرنا للتاريخ إلى نتائج الحربين العالميتين الأولى والثانية، فسنرى أنه كان هناك دائما فائز وخاسر"، مشيرا إلى أنه من الضروري أن ننطلق من موقف يفوز فيه الجميع.

وفي سياق منفصل، أعلنت السفارة البيلاروسية في المجر، أن السفير فوق العادة والمفوض البيلاروسي لدى بودابست فلاديمير أولاخوفيتش عقد اجتماع عمل مع وزير الدولة للسياسة الأمنية بوزارة الخارجية والتجارة المجرية بيتر شتاري لبحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين.

وأضافت السفارة البيلاروسية في المجر أن الجانبين بحثا أيضا عددا من قضايا التعاون الثنائي مع التركيز على التجارة والاقتصاد.

يشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين بيلاروسيا والمجر كانت قد تأسست في 12 فبراير عام 1992، وافتتحت سفارة بيلاروسيا في المجر في يناير 2000، كما اُفتتحت السفارة المجرية في مينسك في ديسمبر 2007.