رئيس الوزراء الهندي يبحث مع بوتين العلاقات الثنائية بين البلدين

أجرى رئيس الوزراء الهندى "ناريندرا مودى"، اليوم الجمعة، محادثات هاتفية مع الرئيس الروسى "فلاديمير بوتين"، بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث العملية العسكرية فى أوكرانيا.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الهندى، فى بيان أصدره اليوم فيما يتعلق بهذا الشأن، أن رئيس الوزراء أكد مجدداً دعوته إلى إتباع أسلوب الحوار والدبلوماسية على إعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد للمضى قدماً للأمام نحو تسوية الصراع بشأن أوكرانيا.

وجاء فى البيان "أن رئيس الوزراء مودى استعرض مع الرئيس الروسى الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين البلدين ، بما فى ذلك التعاون فى مجال الطاقة والتجارة والاستثمارات، بالإضافة إلى التعاون فى مجال الدفاع والأمن وقطاعات أخرى.

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء الهندى أطلع الرئيس بوتين على أولويات الهند خلال رئاستها لمجموعة العشرين وقال إنه يتطلع لتعاون البلدين معاً خلال رئاسة الهند لمنظمة شنغهاى للتعاون.

وأشار مكتب رئيس الوزراء الهندى فى بيانه إلى أن الجانبين إتفقا فى ختام محادثاتهما الهاتفية على ضرورة استمرار التواصل فيما بينهما.