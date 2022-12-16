تفاعل السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، مع تعليق أحد المواطنين على خبر الزيارة الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن؛ للمشاركة في فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية.

وتضمن التعليق الاستفسار عن موقف مصر من أزمة أوكرانيا وروسيا، وقال المواطن "هو إحنا مع مين؟ أمريكا وأوروبا ولا الصين وروسيا؟"، حيث جاء رد المتحدث الرسمي: "مصر لها علاقات صداقة مع جميع دول العالم، وهي علاقات متوازنة أساسها الاحترام المتبادل والتعاون البناء والمصالح المشتركة، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية، والأمر بطبيعة الحال ينطبق على الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا".

وأوضح المتحدث، أن "مصر تربطها علاقات طيبة جدا مع جميع أطراف الأزمة.. سواء أطراف مباشرة.. روسيا وأوكرانيا ودول حلف الناتو، أو غير مباشرة.. الدول الاوربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية".