أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، تقدمه بملف الترشح لاستضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، بعد سحب التنظيم من غينيا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» قد قرر في وقت سابق، سحب تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 من دولة غينيا، بسبب الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي تعيشها البلاد في الوقت الحالي.

وقال الاتحاد الجزائري في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، مساء اليوم الجمعة: «قدمنا طلب استضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025 اليوم الجمعة، والتي تم إرساله بالفعل إلكترونيًا».

يُذكر أن الاتحاد المغربي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق، عزمه الترشح لاستضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025.