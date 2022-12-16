 أرامكو وتوتال تعتزمان إنشاء مجمع بتروكيميائيات في السعودية باستثمارات تبلغ 11 مليار دولار - بوابة الشروق
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أرامكو وتوتال تعتزمان إنشاء مجمع بتروكيميائيات في السعودية باستثمارات تبلغ 11 مليار دولار

الرياض (د ب أ )
نشر في: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 12:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 12:03 ص
أعلنت شركتا الزيت العربية السعودية "أرامكو" وتوتال إنيرجيز الفرنسية عن اتخاذهما للقرار الاستثماري النهائي لإنشاء مجمع بتروكيميائيات على مستوى عالمي في المملكة.

ووفق ما نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، سيتم امتلاك وتشغيل مجمع "أميرال" ودمجه مع مصفاة "ساتورب" في الجبيل، ويخضع قرار الاستثمار لشروط الإقفال المعمول بها، بما في ذلك الموافقات النظامية.

وستعمل منشأة البتروكيميائيات على تمكين مصفاة ساتورب من تحويل الغازات المنبعثة من المصافي المنتجة داخليا والنافثا، وكذلك الإيثان والبنزين الطبيعي الذي توفره أرامكو، إلى مواد كيميائية عالية القيمة، بما يساعد في تطوير استراتيجية الشركة لتحويل السوائل إلى مواد كيميائية.

ومن المخطط أن يشتمل المجمع على وحدة تكسير مختلطة القيم لديها القدرة لإنتاج 65ر1 مليون طن من الإيثيلين سنويا، وهي الأولى في المنطقة التي يتم دمجها مع مصفاة. ومن المخطط أيضا أن يشمل وحدتين حديثتين من البولي إيثيلين باستخدام تقنية الحلقة المزدوجة المتقدمة، ووحدة استخلاص البوتادين، ووحدات المشتقات الأخرى المرتبطة بها.

وسينشئ مستثمرون آخرون في وقت لاحق مصانع أخرى لإنتاج ألياف الكربون وزيوت التشحيم والسوائل الخاصة وقطع غيار السيارات والإطارات حول المجمع.

ويمثل مشروع المجمع وحده استثمارا بـ11 مليار دولار، منها أربع  مليارات دولار سيتم تمويلها من خلال حصة أرامكو 5ر62% وتوتال 5ر37 %، ومن المقرر أن يبدأ إنشاؤه خلال الربع الأول من 2023، ويستهدف بدء التشغيل التجاري في عام 2027.

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