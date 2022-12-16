 القيادة المركزية للجيش الأمريكي: اعتقال 5 عناصر تابعين لداعش في سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القيادة المركزية للجيش الأمريكي: اعتقال 5 عناصر تابعين لداعش في سوريا

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 3:37 م | آخر تحديث: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 3:37 م

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي اليوم اعتقال 5 عناصر تابعة لتنظيم "داعش" في سوريا.

وقال بيان صادر عن القيادة المركزية للجيش الأمريكي - وفقا لقناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية - "إن القيادة أجرت 6 عمليات مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية منذ 8 من ديسمبر الحالي".

وأضافت القيادة أن العمليات أسفرت عن اعتقال 5 عناصر من تنظيم "داعش" متورطين في التخطيط لهجمات على مراكز يحتجز فيها مقاتلو التنظيم وعلى مخيم الهول شمال شرقي سوريا.

وجددت القيادة المركزية التأكيد على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بمواجهة التهديد العالمي من داعش بالشراكة مع القوات المحلية، منوهة بأن تنظيم "داعش "يواصل اتباع أجندة عدوانية بما في ذلك الهجمات الخارجية التي تهدد حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة وخارجها.


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