فيلم التضامن «أبواب مكة» يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان طنجة السينمائي بالمغرب

يمثل فيلم "أبواب مكة" من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي، وإخراج مهند دياب مستشار التوثيق المرئي بوزارة التضامن الاجتماعي، جمهورية مصر العربية في المسابقة الرسمية لمهرجان طنجة السينمائي الدولي بالمغرب في دورته الحادية عشرة، والتي تقام في الفترة من ٢٢-٢٥ ديسمبر الجاري.

ويتناول فيلم "أبواب مكة" أول رائدة ريفية في مصر استطاعت من خلال عملها في طرق الأبواب وشغفها بمساعدة نساء قريتها في أسوان ومختلف المحافظات في تغيير المفاهيم الخاطئة، فنرى من خلال الفيلم سيدة مصرية من طراز خاص تخطت التحديات وصنعت من اسمها أيقونة في محافظة أسوان في مجال العمل الاجتماعي.

وحصد فيلم "أبواب مكة" عددًا من الجوائز، منها جائزة أفضل فيلم بمهرجان رفايلو بإسبانيا، وجائزة أفضل فيلم تسجيلي بمهرجان سينيفليا بباكستان، وأفضل فيلم ذو أثر بمهرجان أسوان لسينما المرأة ٢٠٢٢ ومنتظر مشاركته في العديد من المهرجانات.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها مكتبة وثائقية تضم ما يقرب ٧٨ فيلما وثائقيًا تتحدث فيها الفئات المستهدفة عن نفسها، فضلا عن استخدام تلك الأفلام في الإعلام المجتمعي كأدوات حوار مع قادة الرأي والفكر، وحصدت العديد من تلك الأفلام العديد من جوائز المهرجانات التي شاركت فيها.