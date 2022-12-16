العواصف والأعاصير تتسبب في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأمريكيين في 6 ولايات

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن العواصف والأعاصير تسببت في انقطاع التيار الكهربي عن عشرات الآلاف من الأمريكيين في ست ولايات، بالاضافة إلى التسبب في حدوث دمار شديد بالعديد من المناطق.

ونقلت شبكة (سي.بي.إس.) الإخبارية الأمريكية عن خبراء الطقس تحذيرهم من مخاطر استمرار تساقط الجليد حتى فترة ما بعد ظهر اليوم /الجمعة/ في العديد من ولايات الساحل الشرقي، مشيرين إلى احتمال امتداد العواصف نحو الغرب الأوسط الأمريكي.

وتفيد تقارير إخبارية بأن شدة العواصف في ولاية لويزيانا؛ أدت إلى حدوث أضرار جسيمة بوسائل الاتصال وسقوط خطوط نقل الطاقة وانهيار العديد من المباني.

وذكر الموقع الأمريكي لرصد حالات انقطاع الكهرباء أن التيار الكهربي انقطع عن حوالى عشرة آلاف شخص في مناطق عديدة بولاية لويزيانا، مضيفا أنه تم أيضا رصد حالات انقطاع للكهرباء في ولايات وسكونسن وميتشجان ومينسوتا وبنسيلفانيا وويست فيرجينيا وفيرجينيا، وأن حوالي 60 ألف شخص في ولاية وسكونسن يعانون من انقطاع الكهرباء .

يذكر أن ملايين الأشخاص في ولايتي فلوريدا وجورجيا مازالوا خاضعين للقيود التي فرضتها السلطات؛ تحسباً لاحتمال هبوب إعصار، حيث حذرت السلطات من احتمال هبوب رياح مدمرة. وأصدرت السلطات تحذيرا من احتمال هبوب إعصار صباح اليوم، على أجزاء بغرب فلوريدا وجنوب غرب جورجيا.

وصرح مسئولون في "ساوث داكوتا" بأنهم اضطروا إلى إغلاق جزء كبير - يقدر طوله بحوالي 514 كيلومترا - من طريق رئيسي، بسبب تساقط الجليد، وارتفاع منسوبه، بمقدار قدمين تقريبا فى بعض المناطق.

وأشارت صحيفة (ستار تريبيون) الأمريكية إلى أن خبراء الأرصاد في ولاية مينسوتا حذروا من احتمال ارتفاع الجليد، بحلول عطلة نهاية الأسبوع.