 الشرطة الألمانية: انفجار في خزان كبير في حديقة للأحياء المائية وسط برلين - بوابة الشروق
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الشرطة الألمانية: انفجار في خزان كبير في حديقة للأحياء المائية وسط برلين


نشر في: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 9:46 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 9:46 ص

انفجر خزان كبير في حديقة للأحياء المائية "سي لايف" ، بوسط برلين، طبقا لما أكده متحدث باسم الشرطة، في الموقع، صباح اليوم الجمعة.


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