الشرطة الألمانية: انفجار في خزان كبير في حديقة للأحياء المائية وسط برلين

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انفجر خزان كبير في حديقة للأحياء المائية "سي لايف" ، بوسط برلين، طبقا لما أكده متحدث باسم الشرطة، في الموقع، صباح اليوم الجمعة.