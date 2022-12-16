مشروب الكاكاو الساخن لقرود شمبانزي طليقة بحديقة حيوان في السويد

نجح حراس في حديقة حيوان بالسويد، اليوم الجمعة، في الوصول إلى العديد من قرود الشمبانزي التي فرت من أقفاصها، لتزويدها بالغذاء والماء.



وذكرت وكالة "تي تي" السويدية للأنباء أن الحراس وطبيبا بيطريا أغلقوا جزءا من بيت الشمبانزي حيث يوجد به أربعة من القرود خارج الأقفاص.



ويقوم الحراس الآن بتقديم أغذية ومشروبات ساخنة لها. وقالت أنيكا تروسليوس مديرة الاتصالات بحديقة فوروفيك القريبة من بلدة يافله، الواقعة على بعد حوالي 150 كيلومترا شمال ستوكهولم، إنها "تحب الشيكولاته الساخنة كثيرا، لذا هذا ما ستحصل عليه".



كما أراد الحراس وضع مراوح تدفئة في بيت الشمبانزي، بعد أن فتحت الحيوانات النوافذ والأبواب.



كان العديد من قرود الشمبانزي السبعة بالحديقة قد فرت من أقفاصها، ومن بيت الشمبانزي، يوم الأربعاء الماضي.



وقالت الحديقة إن القرود الأربعة المتبقين موجودة في بيت الشمبانزي، لكنها ليست حبيسة أقفاصها، ما يعني عدم السماح للأفراد بالتحرك بحرية في الحديقة.



ووفقا للحديقة، تم إطلاق النار على ثلاثة من القرود السبعة لأسباب تتعلق بالسلامة، وأصيب شمبانزي رابع.



ولم يُعرف على وجه التحديد اليوم الجمعة كيف تمكنت هذه القرود من الفرار.