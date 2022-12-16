أفادت دراسة صينية حديثة، بأن الصيام المتقطع قد يتسبب في الشفاء من السكري والاستغناء التام عن العلاج، حال المواظبة عليه لمدة عام.

وذكر موقع "ميديكال إكسبريس"، أن فريق من جامعة هونان الصينية، أجرى تجربة الصوم المتقطع على 36 مريض سكري لـ3 أشهر؛ لمعرفة النتيجة، ونجح الصوم المتقطع في إيقاف استخدام 45% من المرضى لأدوية السكري بشكل تام.

وأضافت الدراسة أن 45% من المبحوثين قل استخدامهم لأدوية السكري بمعدل يقارب الـ77%، وتابعت أن الـ45% المتوقفين عن استخدام علاج السكري نتيجة الصوم المتقطع، انخفضت نسبة سكر الدم لديهم لـ6%.

تجدر الإشارة إلى أن 605 من مرضى السكري في الدراسة، كانوا مصابين بالسكري منذ مدة تتراوح من 6 إلى 11 سنة قبل استخدام الصوم المتقطع.