استئصال حنجرة مريض يعاني من ورم خبيث بمستشفى العبور في كفرالشيخ

تمكن فريق طبي بمستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ برئاسة الدكتور أحمد عفيفي، والدكتور وائل طولان، استشاري التخدير بالمستشفى، من استئصال كامل للحنجرة لمريض يعاني من ورم خبيث بالحنجرة.

وكان المريض محجوزًا بالعناية المركزة بإحدى المستشفيات على جهاز التنفس الصناعي دون جدوى، وتم إجراء العملية والتي تمت بنجاح، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد السيد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتور تامر مدكور، مدير عام الفرع، والدكتور محمد أبو سمرة، مدير مستشفى العبور.



وأشاد المحافظ، بالفريق الطبي والمسئولين بالمستشفى، خاصة أنها ليست العملية الأولى، فأجرت عملية منذ عدة أيام لمريض آخر، موجها الشكر للفريق الطبي والعاملين بمستشفى العبور للتأمين الصحي.