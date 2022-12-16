التعليم تستطلع الآراء حول توجهات طلاب المرحلة الثانوية في اختيار الشعبة

تبدأ وزارة التربية والتعليم، في استطلاع رأى المجتمع التعليمى من معلمين وطلاب وأولياء أمور وغيرهم من الخبراء والمهتمين بالتعليم من مديرى المراحل ومديرى الإدارات التعليمية وأعضاء الجودة والتدريب ومديرى المدارس وغيرهم، حول العوامل المؤثرة على توجهات طلاب المرحلة الثانوية فى اختيار الشعبة، علمى وأدبى.

وأرسل المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، التابع لوزارة التربية والتعليم، خطابا إلى المديريات التعليمية، لتوجيه أعضاء المجتمع التعليمي نحو تسجيل أدائهم على الاستبيان الإلكترونى الموجود على موقع المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي إلكترونيا.

يذكر أن الوزارة قد أعلنت أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها المقرر 10 يونيو دون أي تغيير.