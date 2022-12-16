 بلينكن: أكثر من 300 شركة أمريكة وإفريقية شاركت في فعاليات قمة القادة بواشنطن - بوابة الشروق
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بلينكن: أكثر من 300 شركة أمريكة وإفريقية شاركت في فعاليات قمة القادة بواشنطن


نشر في: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 2:31 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 2:31 ص

أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن اليوم /الجمعة/ أنه تم تخصيص أكثر من مليار دولار سنويا لدعم الشباب في إفريقيا، لافتا إلى أن أكثر من 300 شركة أمريكية وإفريقية شاركت في فعاليات قمة القادة بين الولايات المتحدة وإفريقيا بالعاصمة واشنطن.
وأوضح بلينكن - خلال مؤتمر صحفي لدى ختام قمة القادة بين الولايات المتحدة وإفريقيا في العاصمة الأمريكية واشنطن - أن الولايات المتحدة ستستمر في العمل مع الشركاء في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن بلاده ستلتزم في الوفاء بتعهداتها وستتابع جميع التعاقدات.
كما أكد بلينكن على العمل على دعم محطات الطاقة الشمسية في القارة الإفريقية .

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