 ألمانيا تسجل 46 ألفا و815 إصابة جديدة بكورونا و227 حالة وفاة - بوابة الشروق
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ألمانيا تسجل 46 ألفا و815 إصابة جديدة بكورونا و227 حالة وفاة


نشر في: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 9:44 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 ديسمبر 2022 - 9:44 ص

 سجلت ألمانيا 46 ألفا و815 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 227 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 36 مليونا و905 آلاف و873 إصابة، والوفيات إلى 159 ألفا و594 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه قد تم إعطاء 191 مليونا و799 ألفا و871 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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