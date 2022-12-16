نظم قسم الصيدلة الإكلينيكية بجامعة عين شمس، حملة توعية حول الغذاء الصحي تحت عنوان "الغذاء من أجل الحياة"، تحت رعاية محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وأيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وأمانى أسامة كامل عميد كلية الصيدلة، ولمياء الوكيل أستاذ ورئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية، وتحت إشراف منال الحمامصي أستاذ الصيدلة الإكلينيكية.

نظم وعرض الحملة طلاب الدراسات العليا لدكتور الصيدلة فارم دي، وقام الطلاب بعمل ورش عمل متنوعة ومختلفة قاموا فيها بعرض دور الفيتامينات ومصادر التغذية المختلفة من حيث مصادرها في الأغذية المختلفة وأعراض النقص فيها وكذلك أهميتها للصحة العامة وللحماية من الأمراض المختلفة.

كما عرض الطلاب أهمية دور الصيدلي الإكلينيكي في متابعة التفاعلات الدوائية لتلك المواد مع الأدوية المختلفة وكذلك الجرعات الصحيحة ومتابعتها ومتابعة الأمراض التي تتسبب في رفع نسبها واحتمالية الدخول في الأعراض الجانبية لها.

وقدم الطلاب للحضور أغذية متنوعة كل منها يحتوي على الفيتامينات المختلفة من التي تم عرضها في الحملة.