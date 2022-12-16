الحكومة الروسية: الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2023 سيكون في حدود 1%

أعلن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلوأوسوف، أن الحكومة الروسية تنطلق من أن الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023 سيكون في حدود 1٪.

وقال بيلوأوسوف -في تصريح اليوم الجمعة- "أعتقد أن الركود في العام القادم سيكون بنسبة 1٪، ونحن نرى إمكانية حدوث ذلك وننطلق من هذا المؤشر".

وأضاف: "في نهاية العام سنرى إلى أين سنذهب، وما هي بنية الناتج المحلي الإجمالي والديناميات".

وتابع بيلوأوسوف: "نحن حتى الآن نرى أن مؤشر الفعالية الاقتصادية (PMI) في روسيا في وضع جيد جدا، حيث نما هذا المؤشر بالمقارنة مع الانهيار في أكتوبر الماضي".

يُذكر أن التوقعات الرسمية لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية تفترض أن يكون الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في العام المقبل بنسبة 0.8٪.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إنه ينبغي تزويد أوكرانيا بمدافع هاوتزر ودبابات وعربات مصفحة عن كل صاروخ أو طائرة مسيرة روسية تستهدف أوكرانيا والأوكرانيين.

وأَضاف كوليبا في تغريدة على تويتر -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الجمعة- "أن هذا من شأنه أن ينهي بشكل فعال (الحرب) الروسية ضد أوكرانيا ويعيد السلام والأمن في أوروبا وخارجها".

يذكر أن القوات الروسية أطلقت اليوم أكثر من 60 صاروخا على أوكرانيا مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن مناطق عديدة.

وفي سياق متصل، أكد مسئولون محليون في أوكرانيا أن صفارات الإنذار تدوي في سائر أنحاء البلاد ولا سيما في كييف ونيكولايف وخاركوف.

وأكد وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، تضرر منشآت القطاع في جنوب وشرق البلاد جراء القصف على البنية التحتية للطاقة.

كانت سلطات كييف قد أعلنت انقطاع الكهرباء عن مناطق عدة وتوقف حركة مترو الأنفاق في المدينة، كما أفادت تقارير بوقوع انفجارات في دنيبروبتروفسك وزاباروجيا ونيكولايف، إلى جانب توقف حركة القطارات في بعض المناطق شرق البلاد.