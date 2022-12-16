السفيرة الأمريكية في لبنان تؤكد استمرار العمل على ترسيخ العلاقات بين البلدين

أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بلبنان دوروثي شيا، استمرار العمل على ترسيخ العلاقات بين بلادها ولبنان، ومواصلة برنامج المساعدات الخاص بالجيش اللبناني في مجالات تطوير التدريب وتوفير التجهيزات والتقنيات ‎العسكرية العالية.



جاء ذلك في كلمة لها خلال احتفالية أقيمت اليوم بقاعدة بيروت الجوية لتسلم الجيش اللبناني 3 طوافات عسكرية من نوع (HUEY II) مقدمة من السلطات الأمريكية إلى الجيش اللبناني‎ في إطار برنامج المساعدات الأمريكية وذلك بحضور العميد الركن زياد هيكل نائب رئيس الأركان للتجهيز ‎ممثلا لقائد الجيش العماد جوزاف عون والسفيرة الأمريكية إلى جانب ‎عدد من الضباط والمشاركين.



وأوضحت شيا أن استمرار برنامج المساعدات الأمريكي للجيش اللبناني يأتي انطلاقا من الثقة بأداء الجيش المحترف ودوره في حفظ أمن لبنان.



ومن جانبه، قال العميد الركن زياد هيكل إن لبنان يمر بمرحلة قد تكون ‎الأخطر في تاريخه، إذ ألقت الأزمة الاقتصادية بثقلها على الوضع الاجتماعي وباتت تهدد لقمة عيش ‎المواطنين، موضحا أن المؤسسة العسكرية تستمر في تنفيذ مهماتها دفاعا عن لبنان وسيادته واستقلاله ‎وسلامة أراضيه، وتتولى مسئولية مراقبة الحدود وضبطها، وتُواصل الحرب على الإرهاب بشبكاته وخلاياه ‎التخريبية.



واعتبر أن المساعدات العسكرية المقدمة إلى الجيش وخصوصا لتعزيز إمكاناته ‎الجوية، تطور القدرات الفعلية للقوات الجوية وتصب في خدمة الأهداف الوطنية.