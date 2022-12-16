أمن سوهاج: الإمساك بنسناس والبحث عن آخر ظهرا بمستشفى طهطا العام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالتنسيق والاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمال المحافظة، من الإمساك بـ"نسناس" أعلى الأشجار المتواجدة بفناء المستشفى العام، فيما يزال البحث مستمرًا عن "نسناس" آخر، فرّ هاربًا قبل الإمساك به.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين تواجد عدد 2 “نسناس” أعلى الأشجار المُشار إليها، وتمكنت القوات من الإمساك بأحدهما والتحفظ عليه بمعرفة إدارة الطب البيطري بطهطا، فيما تمكن الآخر من الهرب وجارٍ البحث عنه وضبطه.

وتبين من الفحص بأن النسناسين محل البلاغ خاصين بالمدعو (أحمد ا م ح) 38 عامًا، مُدرس ويقيم دائرة القسم وأنه يعرضهما لرواد حديقة اللجنة الرياضية دائرة القسم، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وهي مستأجرة للمدعو (طلعت ص ع م) 70 عامًا، بالمعاش – ويقيم بندر طهطا.

تم تكليف الجهات المختصة بموالاة البحث عن النسناس الآخر وضبطه وتسليمه إلى الجهات المختصة، وتحرر المحضر اللازم وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة، التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة واستدعاء المذكور لسؤاله.