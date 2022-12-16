الإنتاج التراكمي لأكبر حقل غاز صخري في الصين يتجاوز 53 مليار متر مكعب

وصل إنتاج حقل فولينج، أكبر حقل للغاز الصخري في الصين، بحلول نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إلى أكثر من 53 مليار متر مكعب من الغاز الصخري على مدار العقد الماضي، منذ اكتشافه في عام 2012.

ويتكون غاز الصخر الزيتي من غاز الميثان بشكل رئيسي، ويعتبر مصدرا جديدا ونظيفا للطاقة. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، سجل الحقل احتياطيات مؤكدة وصلت إلى 5ر897 مليار متر مكعب، ما يمثل 34% من احتياطيات الغاز الصخري المؤكدة في الصين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وشهد حقل فولينج أيضا نمو إنتاجه السنوي من 142 مليون متر مكعب في عام 2013 إلى أكثر من 5ر8 مليار متر مكعب في عام 2021.

وكأول حقل غاز صخري كبير الحجم في الصين يدخل التطوير التجاري في عام 2014، أوصل حقل فولينج الواقع في بلدية تشونجتشينج بجنوب غرب الصين الطاقة الخضراء والنظيفة إلى أكثر من 70 مدينة على طول الحزام الاقتصادي لنهر اليانجتسي على مر السنين.

وفي هذا السياق، نقلت الوكالة عن سونج جيون بي، سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني في شركة فولينج للغاز الصخري التابعة لحقل نفط سينوبك جيانجهان، قوله: "إن استكشاف حقل فولينج للغاز الصخري يتميز بأهمية كبيرة في تعزيز ترقية هيكل الطاقة في الصين، وضمان أمن الطاقة، وتخفيف ضغط إمدادات الغاز الطبيعي في المناطق الوسطى والشرقية".

وأضاف سونج أنه بمناسبة مرور عشر سنوات، وضع حقل فولينج للغاز الصخري لنفسه هدفا جديدا يتمثل في جعل الاحتياطيات المؤكدة والإنتاج السنوي يصلان إلى تريليون متر مكعب و10 مليارات متر مكعب، على التوالي، مستقبلا.