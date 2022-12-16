أستاذ علوم سياسية: القمة الأمريكية الأفريقية فرصة جيدة للحديث عن سد النهضة

أكد الدكتور محمد كمال، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك عدة أسباب دفعت الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعوة رؤساء الدول الأفريقية لعقد قمة أمريكية أفريقية، أبرزها رغبة بايدن إثبات أنه لا يشبه الرئيس السابق دونالد ترامب، وأنه ينظر لكافة الدول وليس أمريكا فقط.

وأضاف "كمال" في حواره لبرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة أدركت سيطرة الصين اقتصاديًا داخل القارة السمراء في الـ8 سنوات الماضية بالنسبة لقارة من تجارة واستثمارات، موضحًا أن معدل التجارة بين الصين وافريقيا العام الماضي 261 مليار دولار، بينما معدل التجارة بين بين أمريكا وأفريقيا 64 مليار، وهو ما يمثل 1.1 % وهي نسبة محدود من التجارة العالمية للولايات المتحدة.

وأشار إلى أن القمة الأمريكية الأفريقية فرصة للحديث عن سد النهضة، قائلا: مصر تتحدث بمنطق قوي أمام العالم وإعادة فتح قضية سد النهضة حاليًا شيء طيب، مؤكدًا أن في حالة الحديث عن استفادة الجميع من السد وتفهم الإدارة الأمريكية للرؤية المصرية من الممكن أن تتحدث مع الحكومة الإثيوبية ولذلك فأن هناك فرصة جيدة للتحرك بجانب التحركات المصرية الأخرى في مصر سد النهضة.