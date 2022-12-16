وزير الدفاع الأوكراني يقدم الشكر لنظيرته الألمانية على منظومات الدفاع جوي

كييف 16 كانون أول/ ديسمبر(د ب أ) – بعد تفادي الضربات الصاروخية الروسية الجديدة، شكر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريسنيكوف نظيرته الألمانية كريستينه لامبرشت (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) لتقديم بلادها منظومات صواريخ الدفاع الجوي إلى الجيش الأوكراني.



وكتب الوزير البالغ من العمر 56 عاما على موقع تويتر اليوم الجمعة: "بغض النظر عن عدد الصواريخ البشعة التي يطلقها الإرهابيون الروس، فلن يخيفوننا ولن نخاف."



وأضاف الوزير أنه بفضل لامبرشت اكتسب الجيش الأوكراني قدرات دفاع صاروخي جديدة ويعرف الآن كيفية حماية السماء.



كانت الحكومة الألمانية أعلنت قبل أيام تسليم المزيد من صواريخ نظام الدفاع الجوي "إيريس تي" إلى أوكرانيا.



غذت كلمات زيسنيكوف، التي تضمنت صورة للصواريخ – التكهنات بأن برلين ربما أمدت أوكرانيا بالفعل بأكثر من نظام دفاع جوي.



وبحسب المعلومات الواردة من كييف، فقد تم اعتراض 60 صاروخا من أصل 76 تم إطلاقها اليوم الجمعة من الجانب الروسي.



ومع ذلك، ما يزال العمود الفقري لنظام الدفاع الجوي الأوكراني مكونا من أنظمة سوفيتية التصميم برغم الدعم الغربي الحالي.



غزت روسيا أراضي أوكرانيا نهاية فبراير الماضي، وبعد الانتكاسات العسكرية، لجأت روسيا لاستهداف إمدادات الطاقة الأوكرانية باستخدام الصواريخ منذ أكتوبر الماضي.