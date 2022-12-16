غادر الآلاف من مشجعي منتخب الأرجنتين، إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال الساعات الماضية، وذلك لمؤازرة منتخبهم الوطني في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأرجنتيني بقيادة مدربه ليونيل سكالوني، نظيره الفرنسي على ملعب لوسيل عند الخامسة من مساء يوم الأحد، في المباراة النهائية للمونديال.

ونشرت إحدى شركات الطيران الأرجنتينية، مقطعًا فيديو من هتافات الجماهير أثناء الرحلة إلى العاصمة القطرية، معلقة عليها: «سنذهب إلى الدوحة لدعم المنتخب الوطني في النهائي العالمي.. هيا يا أرجنتين».

وفي سياق متصل، سيلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الكرواتي مساء غدًا السبت، على ملعب حمد الدولي في الدوحة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.