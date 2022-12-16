مسؤول كوري جنوبي: كوريا الشمالية أظهرت علامات على الاستعداد لعرض عسكري في بيونج يانج

قال مسؤول عسكري كوري جنوبي، اليوم الجمعة، إن كوريا الشمالية أظهرت علامات على الاستعداد لعرض عسكري آخر في بيونج يانج على ما يبدو فيما يتعلق بجدول سياسي رئيسي العام القادم.

وقال المسؤول للصحفيين بشرط عدم الكشف عن هويته إنه "من الصعب تحديد موعد العرض العسكري لكننا نولي اهتماما كبيرا للعلامات التي تشير إلى أن الشمال يستعد لعرض عسكري فيما يتعلق بالجدول السياسي العام القادم"، وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وذكر موقع "إن كي نيوز" الإخباري الأمريكي في وقت سابق نقلا عن صور الأقمار الصناعية لشركة بلانيت لابز، أن آلاف الجنود بدأوا تدريبات واسعة النطاق لعرض عسكري في ساحة ميريم للتدريب في جنوب شرق بيونج يانج.

وأفاد بأنه يمكن أن يقام هذا العرض العسكري في يوم 8 يناير الموافق عيد ميلاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون أو يوم 8 فبراير عندما تحتفل كوريا الشمالية بالذكرى الـ75 لتأسيس جيشها الشعبي الكوري.

كانت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية قد ذكرت اليوم الجمعة أن بيونج يانج أجرت اختبارا على محرك يعمل بالوقود الصلب عالي الدفع يمكن أن يسمح بإطلاق أسرع للصواريخ الباليستية.

ووفقا لبيان باللغة الإنجليزية نشرته اليوم الجمعة وكالة الأنباء المركزية الرسمية جرى الاختبار أمس الخميس تحت إشراف الزعيم كيم جونج أون.

وعلى الرغم من الانتقادات الدولية، تجري كوريا الشمالية تجارب صاروخية بوتيرة عالية بشكل غير معتاد منذ نهاية سبتمبر الماضي.

ويخشى المراقبون من أن تكون بيونج يانج على وشك إجراء أول تجربة نووية منذ سنوات.